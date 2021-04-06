Старший лейтенант войсковой части во Владимире признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает военный Следком по Владимирскому гарнизону, офицер оказался недовольным

Старший лейтенант войсковой части во Владимире признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает военный Следком по Владимирскому гарнизону, офицер оказался недовольным исполнением дежурным по столовой своих обязанностей. Старший лейтенант ударил солдата срочной службы. За это на старшего лейтенанта завели уловное дело, по ч. 3 ст. 286 УК РФ ему грозил большой тюремный срок, но