Вину молодой человек признал и раскаялся в содеянном.

Во Владимирской области арестован 15-летний подросток, который до смерти забил 21-летнего уроженца Собинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.ЧП 26 марта. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, обвиняемый вместе с товарищем и двумя девушками выпивали. Между парнями произошла ссора, в результате которой юноша забил своего приятеля до смерти. Сообщается, что один удар был нанесён табуретом по голове.Обвиняемый взят под стражу. Вину молодой человек признал и раскаялся в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.