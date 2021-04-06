Каждый саженец - символ благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял для потомков мир и свободу.

В апреле и мае в 33-м регионе пройдут мероприятия патриотической акции - "Сад памяти". Акция стартовала в марте Севастополе. С учётом климата во Владимирской области работы начнутся позже - 23 апреля - на территории Киржачского, Петушинского и Меленковского районов. Центральное мероприятие пройдёт 7 мая в Судогодском районе. Стать участником может любой желающий - подробная информация на сайте садпамяти2021.рф.Напомним, каждый саженец - символ благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял для потомков мир и свободу.