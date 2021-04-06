Режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет продлили сразу до 30 апреля. В “коронавирусный” Указ губернатора внесены очередные изменения. Напомним, несколько дней назад пожилых

Режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет продлили сразу до 30 апреля. В “коронавирусный” Указ губернатора внесены очередные изменения. Напомним, несколько дней назад пожилых отправили на самоизоляцию до 15 апреля (а днем ранее ограничения вообще отменили, но почти сразу же передумали). И вот теперь власти решили отправить пожилых граждан на самоизоляцию до мая. Сообщается,