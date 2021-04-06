Семеро фигурантов будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ковровским городским судом Владимирской области вынесен приговор в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.Как сообщалось ранее, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками МО МВД России «Ковровский», УНК УМВД России по Владимирской области и представителями регионального УФСБ в 2018 году.В результате успешно проведенных оперативных мероприятий на территории Коврова оперативники изъяли из незаконного оборота 50 граммов наркотиков синтетического происхождения и свыше 20 граммов гашиша. По подозрению в причастности к противоправной деятельности правоохранители задержали молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет.Установлено, что фигуранты приобрели партию запрещенных веществ, после чего, разделив её на более мелкие, планировали сбыть наркозависимым лицам. На территории города оперативные сотрудники обнаружили более 10 «тайников-закладок» с наркотическими средствами, общей массой более 16 граммов.Задержанным инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Собранной в ходе следствия доказательственной базы было достаточно для вынесения обвинительного приговора.Фигуранты приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.