23 из них коснутся социально-демографических характеристик, 10 вопросов - о жилищных условиях.

Стало известно, на какие вопросы нужно будет ответить в ходе предстоящей переписи населения.Всего их будет 33. 23 из них коснутся социально-демографических характеристик: пола, возраста, гражданства, места рождения, национальности, владения иностранными языками, образования, количества детей и источника средств к существованию. Остальные 10 вопросов - о жилищных условиях: тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь квартиры, количество комнат. А временно проживающие в стране ответят только на семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда и продолжительность пребывания. Будьте внимательны, переписчики не должны просить документы или узнавать иные данные о вас.