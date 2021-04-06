В течение весенней сессии Государственная Дума рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя резонансное ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била.

В течение весенней сессии Государственная Дума рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя резонансное ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била.В ДТП пострадали несколько человек, в том числе сотрудница Аппарата Госдумы. Она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил Володин.У виновника ДТП более 400 нарушений только с начала года. Блогер публиковал в Сети видеоролики с нарушениями ПДД, но ему все сходило с рук, возмутился Володин."Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа", – считает председатель ГД.Недопустимо, когда водитель систематически нарушает правила дорожного движения и не несет наказания, пока не пострадают люди, написал спикер Госдума в своем .По его мнению, существующего механизма воздействия на таких автолюбителей недостаточно. Нужно принять дополнительные меры, уверен Володин."В течение весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрим вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Все эти шаги должны уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя", – сообщил председатель Госдумы.Парламентарии обсудят эти вопросы с профессиональным сообществом и экспертами, отметил Володин. Он напомнил, что Дума ужесточила наказания за пьяные ДТП. В итоге за прошлый год снизилось количество нарушений и жертв.