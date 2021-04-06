Напомним, что 6 апреля возле колонии состоялся несогласованный митинг с участием журналистов из США, Германии и Великобритании.

Во Владимирской области возле ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, собралось порядка 45 человек, среди которых 30 – СМИ и блогеры.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, по итогу несанкционированной акции девять человек были доставлены в отдел полиции для разбирательства.Напомним, что 6 апреля возле колонии состоялся несогласованный митинг с участием журналистов из США, Германии и Великобритании.