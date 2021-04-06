Налоговый вычет – что это такое, кому полагаются деньги от государства, за что и на каких условиях? На вопросы отвечает правозащитник Михаил

Налоговый вычет – что это такое, кому полагаются деньги от государства, за что и на каких условиях? На вопросы отвечает правозащитник Михаил Рубцов