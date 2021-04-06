Медикам пришлось удалить пострадавшей селезёнку.

Ковровский городской суд приговорил к условному сроку мужчину, который избил беременную жену. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.В марте 2020 года в семейной паре произошла ссора. Беременная жена пила водку, что не понравилось её супругу. Мужчина также находился подшофе и потребовал от жены прекратить алкогольные возлияния. Вторая половинка не послушалась. Отец семейства взял ремень и стеклянную бутылку, которыми избил свою суженую.Его жену госпитализировали. Медикам пришлось удалить пострадавшей селезёнку.В суде обвиняемый раскаялся. Вердикт Фемиды - три года условно с испытательным сроком на четыре года.