Роспотребнадзор составил на нарушителей 533 протокола.

Во Владимирской области туристов, которые не сдали тест на коронавирус, оштрафовали на четыре с лишним миллиона рублей.Роспотребнадзор составил на нарушителей 533 протокола, из которых в судах рассмотрено 438. Общая сумма назначенных штрафов – 4 млн 223 тысячи рублей.По данным ведомства, с 1 августа 2020 года в Россию самолетом вернулось 19 937 владимирцев. У 123 туристов был диагностирован ковид.Напомним, что по закону при возвращении в страну в течение трёх дней необходимо сдавать тесты на Covid-19. Минимальная стоимость исследования начинается от 1200 рублей, поэтому владимирцы не спешат со сдачей анализов. Результат нужно загрузить на госуслуги.Однако, в перерасчёте штрафа на одного нарушителя получается, что средняя сумма санкций составляет более 9 тысяч рублей. Выходит, что сделать тест дешевле, чем платить штраф.