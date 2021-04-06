Убийство произошло в декабре прошлого года. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Жительница Вязников признана виновной в убийстве своей знакомой. По информации регионального Следкома, вечером 7 декабря прошлого года в ходе ссоры обвиняемая нанесла множественные удары ногами, руками и ножом по телу 64-летней женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Суд назначил женщине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.