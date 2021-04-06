Военный эксперт Алексей Подберезкин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО.

Военный эксперт Алексей Подберезкин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО.Во вторник, 6 апреля, глава Украины созвонился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. В ходе разговора Владимир Зеленский заявил, что единственный способ решения конфликта на юго-востоке Украины – это вступление в Североатлантический альянс.Слова президента прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его мнению, Зеленский хочет заинтересовать страны-члены НАТО и США, чтобы они помогли Незалежной экономически и в военном отношении.Эксперт подчеркнул, что политик "пытается продать себя и Украину подороже". Однако привлечь внимание западных коллег президенту вряд ли удастся, считает Подберезкин. Он пояснил, что Европа и Соединенные Штаты не хотят нести ответственность за политику киевских властей.Также военный эксперт рассказал о выгоде Запада и Украины от конфликта в Донбассе. Так, может использовать ситуацию на юго-востоке как "главный пряник" для вступления в Альянс, а Европа и США могут с ее помощью "создавать проблемы для России", передает RT.Ранее аналитик Олег Жданов заявил, что Владимир Зеленский . Он напомнил, что в конце марта состоялись переговоры "нормандской тройки" (лидеров России, Франции и Германии) по Донбассу. Президента Украины в грош не ставят, уверен эксперт.