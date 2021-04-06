В своём обращении они пишут, что появление новой дороги увеличит уровень шума, загрязнения окружающей среды и просят скорректировать проект трассировки.

Во Владимире в микрорайоне Мостострой состоялась встреча горожан с руководством «Автодора», главой областного центра Андреем Шохиным и проектировщикамиВладимирцев ещё раз ознакомили с по возведению объекта и ещё раз показали , по которому проляжет новая дорога.Жители, в свою очередь, попросили увеличить длину зоны шумозащитных экранов и обеспечить очистку сточных вод с трассы, чтобы они не попадали в местные водоёмы.В виде компенсации за неудобства горожане потребовали провести в Мостострое водопровод и новую ЛЭП.Недовольство проектом новой дороги высказывают не только в столице Владимирской области. В Петушинском районе порядка 200 жителей деревни Старые Омутищи выразили коллективный протест против возведения автомагистрали.Граждане составили коллективное обращение к властям. Люди утверждают, что во время проектирования не были уведомлены о планах строительства автобана. Также им не по душе вырубка леса возле их населённого пункта.В своём обращении они пишут, что появление новой дороги увеличит уровень шума, загрязнения окружающей среды и просят скорректировать проект трассировки.