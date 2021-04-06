Вину в убийстве и причинении тяжких телесных травм обвиняемый не признал.

Петушинский районный суд приговорил 58-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за угон, поножовщину и убийство.Как сообщает пресс-служба прокуратуры во Владимирской области, первое преступление осуждённый совершил в ноябре 2019 года. Выпивая со своими знакомыми на квартире, он узнал, что у одного из них есть автомобиль. Пока никто не видел злоумышленник украл ключи от машины и уехал. Катаясь на чужом авто, он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.Во второй раз на тропу уголовника мужчина встал, когда, будучи пьяным, схватился за нож и порезал своего собутыльника 1988 года рождения. Во время пьянки они что-то не поделили, и наш «герой» воткнул оппоненту нож в живот.В третий раз он дошёл до крайности и убил 35-летнего жителя Петушков у себя дома. Снова пьяная ссора. Выяснить отношения было решено в подъезде, где подсудимый нанёс обидчику смертельный удар.Вину в убийстве и причинении тяжких телесных травм обвиняемый не признал.