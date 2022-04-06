Детали рассмотрит рабочая группа, работу которой курирует управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Антитеррористическая комиссия рассмотрела вопросы обеспечения безопасности при проведении пасхальных и майских праздников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.На повестке дня также была транспортная безопасность и внедрение во Владимире единой интеллектуальной системы видеонаблюдения. Членам комиссии представили платформу комплексной безопасности «Алькор-М».«Идеи «Службы мониторинга по Владимирской области» и компании «НЕТРИС», позволяющие оптимизировать онлайн-мониторинг общественных пространств и учреждений, заслуживают детального обсуждения», - отметил глава города Андрей Шохин.Детали рассмотрит рабочая группа, работу которой курирует управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.