Известная актриса Татьяна Догилева стала мамой только один раз. Единственная дочь артистки давно выросла, но еще до совершеннолетия столкнулась с массой совсем не детских испытаний.

Известная актриса Татьяна Догилева стала мамой только один раз. Единственная дочь артистки давно выросла, но еще до совершеннолетия столкнулась с массой совсем не детских испытаний.Свою единственную дочь Татьяна Догилева родила во втором браке. Отцом девочки стал писатель и актер Михаил Мишин, с которым артистка прожила около 20 лет. Удивительно, но долгое время Догилева совершенно не хотела заводить детей – одна только мысль о ребенке приводила ее в ужас. До рождения дочки Татьяна не видела себя в роли родителя, но в 37 лет, когда у нее появилась Катя, полностью изменила свое представление о материнстве.Наследница актрисы родилась в 1994 году. Девочка появилась на свет путем кесарева сечения и росла слабым ребенком. Как рассказывала Татьяна, во избежание инфекции после операции врачи давали ей антибиотики, а она кормила дочь грудным молоком. Из-за сорванного иммунитета до 12 лет Катя постоянно болела и часто оказывалась в больницах.В детский сад малышка ходила всего по несколько дней подряд и с большими перерывами, а школу ее родители выбирали специально поближе к дому. Частые болезни и простуды мучили Катю до 12 лет, пока проблема наконец не отступила. Девочка начала с аппетитом есть и набирать вес, но вскоре на место старых бед, увы, нагрянули новые.В подростковом возрасте Катя увлеклась похудением. Чтобы добиться желаемых параметров, которыми то и дело хвастались девушки в популярных интернет-сообществах, дочь актрисы изнуряла себя диетами. К 15 годам наследница Догилевой весила около 40 килограммов – врачи поставили ей диагноз "вторая степень дистрофии". Чтобы победить анорексию, Катя обратилась в специальный центр, где ее буквально заново учили есть. А следующей ее проблемой стала булимия. К счастью, эту напасть девушка тоже преодолела.Окончив школу, дочь Татьяны отправилась за границу. Родители не хотели, чтобы дочь становилась актрисой, но ее было не переубедить. Сначала Екатерина поехала в Англию, где прошла курс подготовки абитуриентов, потом поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Сейчас наследница артистки известна под псевдонимом Екатерина Ланн.К своим 27 годам Екатерина успела сняться больше чем в 10 картинках. Впрочем, на актерской деятельности девушка не останавливается. Наследница Догилевой делает успехи как фотомодель и может похвастаться собственным проектом. Ланн сняла короткометражку, выступив актрисой, режиссером и сценаристом фильма одновременно.