Суд состоялся в Москве. Обвиняемого признали виновным.

Задержанный во Владимирской области азиат осужден по статье о призывах к терроризму. Об этом сообщает УФСБ по Владимирской области.Совместно с сотрудниками центрального аппарата владимирские чекисты пресекли незаконную деятельность 21-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии. Он является приверженцем радикального ислама. В 2021 году через Telegram парень отправил пропагандистскую видеозапись об «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).На иностранца завели уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Суд состоялся в Москве. Обвиняемого признали виновным и приговорили к трём годам тюрьмы.