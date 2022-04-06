Объект обещают сдать к середине лета.

Летом в Вязниках завершится благоустройство Фатьяновского парка. Работы сдадут с опозданием в год.Первоначально чиновники должны были принять объект летом 2021 года. Потом дату перенесли на ноябрь, но вновь не успели.Сейчас сквер готов на 81%. Строители завершают монтаж павильона и смотровой площадки. На подрядчике также лежит благоустройство территории.«После проверки актов, компании перевели 31 млн рублей», - пояснил замглавы администрации района Сергей Мальцев.Ранее глава района Игорь Зинин обещал завершить работы к 28 марта.«Контракт разделён на две части: благоустройство и капитальное строительство. По благоустройству мы предполагаем, что до 28 марта закончим. Строительство должны закончить, скорее всего, до лета. Надеемся, что до апреля. Отделочные работы оставим на сезон, когда будет потеплее», - заверял он.В свою очередь, директор департамента ЖКХ Елена Семенова порекомендовала местным властям поработать с проектировщиками и придать общественному пространству законченный вид.«Нам не должно быть стыдно перед гостями», - подчеркнула госслужащая.Напомним, что на реализацию проекта реконструкции Фатьяновского парка Минстрой выделил 70 млн рублей.