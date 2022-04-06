И, если раньше стоял вопрос о безопасности такой воды, то сейчас можно говорить о ее вкусовых...

И, если раньше стоял вопрос о безопасности такой воды, то сейчас можно говорить о ее вкусовых качествах. Подтверждением этому стала награда профессионального сообщества "Water движение" компании "Природный источник" в номинации "Вода года 2021". Как достигается признание качества - узнаем из нашего репортажа.Глубина этой артезианской скважины в Судогодском районе - 75 метров. Именно здесь добывают воду для компании "Природный источник". Процесс полностью автоматизирован. Затем вода поступает в уникальную систему водоподготовки. Конструкция разработана и смонтирована опытными инженерами на предприятии "Судогодская вода", и соответствует Техническим регламентам таможенного союза и ГОСТу. И после этого вода поступает в автоматы.Ольга Семейкина, жительница Владимира:- Вода достаточно мягкая на вкус, без всяких посторонних запахов, без привкуса. Где-то 10 литров в день у нас уходит с учетом приготовления пищи, когда больше, когда меньше.Вода постоянно проходит экспертизу в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области при Роспотребнадзоре. Покупая воду в розлив, ищите автоматы с соответствующей наклейкой "Вода Года 2021". Это гарантия высокого качества продукции.Николай Латышев, коммерческий директор группы компаний "Природный источник":- Мы даем жителям социально-значимый, жизненно необходимый продукт. Сегодня в Совете Федерации создана рабочая группа, которая занимается проблемами качества воды, государство уделяет особое внимание проекту вод в розлив.Важная деталь: в аппарате всегда поддерживается низкая температура, в него встроены ультрафиолетовые лампы, не допускающие появления бактерий и микроорганизмов. Вода в аппаратах всегда свежая, ее меняют раз в 2 дня. Автоцистерны похожи на термосы: при доставке они не нагреваются, а значит, вода не теряет полезных свойств. Еще одно преимущество воды в розлив - ее стоимость, всего 5 рублей за литр. Существует несколько способов оплаты: наличные, с помощью мобильного телефона и так называемого Аква-ключа. Он позволяет приобрести чистую воду в автомате без использования денег.Николай Латышев, коммерческий директор группы компаний "Природный источник":- У нас есть такая функция и бонус для клиентов. Кто пополняет ключ от 500 рублей и выше, они получают кешбек. Это возврат денежных средств, которые они могут использовать в будущем на этом аква-ключе.Компания "Природный источник" следует современным экологическим тенденциям и обеспечивает вторичный оборот пластиковой упаковки. Один автомат позволяет экономить 32 тысячи бутылок в год. Специалисты компании постоянно совершенствуют свою работу, ориентируясь на лучшие мировые технологии по продаже воды. Подтверждением этому и стала награда профессионального сообщества "Water движение" компании "Природный источник" в номинации "Вода года 2021".Александр Сыпченко, Семен Карпов.Вести-Владимир