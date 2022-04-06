Более 1500 жителей Владимирской области направятся на военную службу в ходе весеннего призыва С 1...

Более 1500 жителей Владимирской области направятся на военную службу в ходе весеннего призываС 1 апреля по 15 июля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации состоится призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. Из Владимирской области планируется призвать более 1500 человек. Призванные на срочную военную службу в 2022 году граждане Российской Федерации не будут направляться в какие-либо горячие точки.«Отправки призывников со сборного пункта Владимирской области спланированы с 20 мая. В основном, они будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, в подшефных воинских частях, более 10 человек будут призваны в Президентский полк, небольшая часть отправится служить в ВМФ и ВКС. Порядка 25 процентов призывников пройдут через учебные подразделения», − сообщил военный комиссар региона Олег Кувшинов.В связи с распространением инфекционных заболеваний в военкоматах области созданы запасы дезинфекционных препаратов, средств индивидуальной защиты, проводятся регулярные проветривания и дезинфекция помещений, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: avo.ru/web/guest/novosti