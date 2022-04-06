Временные переселенцы из Мариуполя рассказали о жизни под артиллерийскими обстрелами.

По официальным данным, сейчас на территории Владимирской области находятся около 1 750 временных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. Более 1,3 тыс. из них живут в пунктах временного размещения (ПВР), которые оперативно развернули в детских лагерях, гостиницах и общежитиях.Со слезами на глазахБежавшие от боевых действий люди признаются, что в нашем регионе они обрели надежду на новую жизнь. События минувших двух месяцев со слезами на глазах вспоминают даже взрослые мужчины.«Наша семья покинула Мариуполь 24 марта, - рассказывает временный переселенец Андрей Б. - Покидали город по коридору, который «сделали сами». Люди массово уходили, пошли и мы».Совсем недавно Андрей был предпринимателем. Работа, частный дом в центре Мариуполя, гараж с двумя машинами... Бои не оставили от прежней жизни и следа. Родной город он покинул с женой, маленьким ребёнком и скромным запасом личных вещей (в основном – детской одеждой), в спешке уложенных на маленькую тележку.«Уходили пешком, потому что в гараж, где стояли наши машины, прилетел снаряд. Всё сгорело. Раньше боялись выехать – ходили разные слухи. По нашим улицам ездили военные, стреляли. Всюду было очень много разрушений, - рассказывает Алёна, супруга Андрея. - Нам пришлось преодолеть около 15 километров. По дороге были обстрелы. Дошли до российского блокпоста, там проверили наши документы и отвезли в посёлок Мангуш. Оттуда нас на автобусах доставили в Донецк, где мы пробыли несколько дней. Из Донецка нас привезли во Владимирскую область, в пункт временного размещения».Андрей и Алёна признаются, когда начались обстрелы, у них оставалась надежда, что напасть быстро закончится. Однако в марте стало понятно, что всё очень плохо. Мирная жизнь была разбита в дребезги, им пришлось выживать.Бомбили везде«Всё время находились под обстрелами. Сознание того, что ты можешь умереть, умрут твои близкие... Это сложно. В нашем доме мы жили без света, воды и газа. Насколько я знаю, на данный момент в городе нет такого района, где бы не разрывались снаряды. Бомбили везде. Просто где-то больше разрушений, а где-то их меньше, - рассказывает Андрей. - Мы пытались укрыться в доме, но артиллерия – это не стрелковое оружие. Соседский дом располагался совсем рядом с нашим. Сейчас его нет... Мой дом остался целым, но без окон».С началом активной фазы противостояния в городе перестали работать магазины. Воду набирали в ручьях. Газа не было. Март выдался холодный, по ночам температура иногда опускалась до минус 11 по Цельсию. Семью спасало лишь то, что в доме был камин, а во дворе – запас дров. Еду, как и многие другие жители Мариуполя, Андрей и Алёна готовили на костре, который на свой риск разводили на улице.«Очень страшно и жутко, когда повсюду летают снаряды. Именно нам украинская сторона ни разу не предоставила гуманитарную помощь. «Гуманитарку» раздавали только русские. Главное, что здесь, во Владимирской области, тихо. Мы живём в отличных условиях – горячая вода, хорошая еда, мягкие кровати. Центр временного размещения расположен в красивом месте – лес, река... Просто замечательно», - говорит Алёна.Все придется восстанавливать с нуляМариупольцы рассказывают, что во Владимирском регионе они с удивлением наблюдали сугробы, лёд и... апрельские снегопады. Нашу природу они нашли вдохновляющей, непохожей на привычную – южную. Отмечают, что воздух здесь - замечательный. Тёплая одежда, до сих пор не потерявшая актуальности в наших широтах, у них есть (спасибо волонтёрам).«Тяжело сказать насколько мы здесь останемся. Всё будет зависеть от политической ситуации. Когда воцарится мир, жизнь придётся восстанавливать с нуля», - резюмирует Андрей.Во вторник, 5 апреля, их пункт временного размещения уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она осмотрела условия проживания эвакуированных жителей ДНР, поинтересовалась их проблемами и заверила, что им будет оказана всесторонняя помощь.