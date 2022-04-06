Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале он заболел коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник. С тех пор в федеральных СМИ периодически появлялась

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале он заболел коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских клиник. С тех пор в федеральных СМИ периодически появлялась противоречивая информация о состоянии политика. 6 апреля первым печальную новость в своём телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Печальное известие пришло во время заседания Госдумы. Его в память о