Девятиклассник из Меленковской школы стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады...

Девятиклассник из Меленковской школы стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по историиДевятиклассник МБОУ СОШ №1 из г. Меленки стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Этот результат стал и победой его наставника - учителя истории Мичуровой Александры Павловны.В этом году соревнования проходили с 28 марта по 3 апреля в столице Татарстана - Казани, куда прибыли 397 школьников 9-11 классов из 81 региона нашей страны.Олимпиадные состязания проходили в три тура. Письменные - подготовка эссе и решение тестовых заданий, и устный тур - краткие выступления участников и их обсуждение.3 апреля в актовом зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялась торжественная церемония закрытия олимпиады, где все умники и умницы получили заслуженные награды, сообщила пресс-служба обладминистрации.Фото: https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/