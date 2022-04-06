Директора МУП «Инфраструктура и сервис» в поселке Городищи обвиняют в коррупционном преступлении. Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение и действуя из корыстных

Директора МУП «Инфраструктура и сервис» в поселке Городищи обвиняют в коррупционном преступлении. Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, фиктивно оформил гражданина П. на должность работника по комплексному оборудованию. Он установил ему должностной оклад в размере 7 338 рублей, надбавку за особые условия труда в размере 5 136 рублей в