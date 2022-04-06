6 апреля 2022 года после тяжелой и затяжной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет.

6 апреля 2022 года после тяжелой и затяжной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет.О смерти Владимира Жириновского на пленарном заседании палаты объявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он попросил коллег прерваться и сообщил прискорбную весть, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания и объявили перерыв в заседании. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.Напомним, 2 февраля 2022 года Владимир Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких 75% на фоне коронавируса. Спустя время политика подключили к аппарату ИВЛ и перевели в медикаментозный сон. Его состояние было стабильным.Стоит отметить, что Владимир Жириновский поддерживал вакцинацию и регулярно делал прививки от ковида. В последние дни жизни Владимиру Жириновскому проводили интенсивную терапию в Центральной клинической больнице Москвы. Продолжительное время в ЛДПР сообщали о стабильном состоянии политика, однако все усилия медиков оказались тщетны.По данным газеты "Ъ", неделю назад состояние Владимира Жириновского резко ухудшилось. На фоне осложнений ковида и диабета начался сепсис, отказали легкие. Жириновского подключили к аппарату поддержки жизнеобеспечения. 5 апреля, медики вызвали родственников политика в больницу и сообщили, что смерть может наступить в любую минуту. 6 апреля жизнь Жириновского оборвалась.