Ему внесено представление.

Начальника УФСИН области наказали за нарушения условий содержания заключённых в ИК-6 в Мелехове. Проверку проводил зампрокурора Владимирской области Анатолий Дрок.Вместе с коллегами из ФСИН и надзорных ведомств он побывал в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа. Посетил отряды, столовую, медчасть, а также ряд коммунально-бытовых объектов. Анатолий Викторович провёл личный прием осужденных.«Особое внимание уделялось вопросам обеспечения личной безопасности людей, предоставление им права на длительные свидания, а также соблюдение администрацией тюрьмы правил пожарной безопасности», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.По результатам проверки начальнику УФСИН региона внесено представление.Устранение нарушений находится на контроле.