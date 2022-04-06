Кулинарные сказки Владимирской области - проект ассоциации владимирских кулинаров. Он проводится...

Кулинарные сказки Владимирской области - проект ассоциации владимирских кулинаров. Он проводится при поддержке департамента образования. Как поучаствовать в самом вкусном проекте 33 региона? С президентом ассоциации Анной Жуковой побеседовала наша коллега Анастасия Колова.