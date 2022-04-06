Специалист по недвижимости Валерий Кочетков рассказал о ситуации на рынке жилья и дал ряд полезных советов.

Специалист по недвижимости Валерий Кочетков рассказал о ситуации на рынке жилья и дал ряд полезных советов.В условиях, когда рынок недвижимости неизбежно реагирует на ряд внешних экономических факторов, важно обладать инструментами для выгодной покупки. Для этого нужно разбираться в юридических тонкостях и обладать достоверной информацией, зная прогноз.Директор управления новостроек "ИНКОМ-Недвижимости" Валерий Кочетков рассказал, как сэкономить на покупке квартир, и чего ждать от рынка дальше.Сейчас девелоперы ищут способы сохранить существующие цены на недвижимость. Застройщики начали предлагать отделку не как готовый продукт под ключ, а как дополнительную услугу. Также застройщики стали реже предлагать квартиры с межкомнатными перегородками. В марте в Москве доля квартир с отделкой под ключ уменьшилась на 3%, в Подмосковье — на 8%.Такие меры девелоперы принимают для того, чтобы клиент мог купить квартиру без ущерба для своего кошелька. По словам эксперта по недвижимости, такая тенденция на рынке недвижимости может существенно повлиять на внутреннюю ситуацию. К примеру, лишь 15% квартир на рынке могут быть с отделкой вместо сегодняшних 57%, пишет .Снижаются и потребности покупателей. Те, кто раньше подыскивал трехкомнатные квартиры, переключились на двушки. А те, кто искал двушку, решили остановиться на комфортной однушке. Это тоже помогает сэкономить на покупке квартиры.Ранее "Дни.ру" писали о том, в каких регионах России можно выгодно купить квартиру по льготной ипотеке. Москва и Подмосковье не вошли в этот рейтинг.