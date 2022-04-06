В городе Воткинск Удмуртской Республики завершились Всероссийские соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту. В мероприятии приняли участие более 100 спортсменов со всей России, в том

В городе Воткинск Удмуртской Республики завершились Всероссийские соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту. В мероприятии приняли участие более 100 спортсменов со всей России, в том числе и из 33 региона. Пробиться на соревнования им помогли результаты отбора в 2021 году. Тогда команда специального управления МЧС, охраняющего Закрытое административно-территориальное образование в городе Радужный, заняла пятое место. Участникам