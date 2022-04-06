В Подмосковном Лесном сняли на видео забавный инцидент на дороге.

В Подмосковном Лесном сняли на видео забавный инцидент на дороге.В Подмосковном Пушкино на видео сняли бесстрашного ежа, сообщает сайт . Автор ролика предположил, что проснувшиеся от спячки ежи не ожидали увидеть столько снега.На кадрах еж бежит вдоль по заснеженной дороге. На его пути встречается кошка, которая словно шарахается от удивления.Стоит отметить, что ежи просыпаются от зимней спячки в конце марта-начале апреля. Ученые волнуются, что ежи могут остаться без пропитания из-за большого слоя снега. Однако какой-то отрезок времени еж сможет жить за счет накопленного жира.