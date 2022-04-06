В России зарегистрирован отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба Минздрава.

Производить препарат будет российская фармацевтическая компания Renewal (ПФК Обновление).Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК „Обновление“ в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг, - говорится в сообщении ведомства.По данным производителя, на начальном этапе его мощности позволят выпускать 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, в дальнейшем — 1 млн упаковок в месяц.Производство планируют начать в течение месяца.В марте российские фармацевты отмечали повышенный спрос на лекарства: в прошлом месяце россияне купили в пять раз больше лекарств от болезней щитовидной железы, чем за аналогичный период 2021 года. Несколько дней в аптеках наблюдалась нехватка препаратов для щитовидной железы.