Жительница Мурома поймала мужчину, который обокрал ее дачный участок. В феврале 2021 года в дежурную часть полиции поступил звонок от 43-летней жительницы города Мурома, сообщившей о хищении

Жительница Мурома поймала мужчину, который обокрал ее дачный участок. В феврале 2021 года в дежурную часть полиции поступил звонок от 43-летней жительницы города Мурома, сообщившей о хищении имущества с ее дачного участка. Заявительница рассказала, что задержала возможного злоумышленника. Оперативно прибывшие полицейские установили, что направляясь к себе на дачу, потерпевшая обратила внимание на мужчину с пакетами