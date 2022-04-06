2022-й посвящен культурному наследию народов России. Одна из задач - сохранение и развитие...

2022-й посвящен культурному наследию народов России. Одна из задач - сохранение и развитие самобытности народного творчества. В нашем регионе ремесленников и рукодельцев объединяет Владимирский областной клуб мастеров. Недавно там презентовали комплект настольных игр о промыслах наших районов. Чем сегодня живет клуб? Кто его участники и где можно увидеть их работы, нашим радийным коллегам рассказала Оксана Шевцова, руководитель клуба.