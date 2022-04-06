Продолжаем спортивный блок обзором состязаний, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время....

Продолжаем спортивный блок обзором состязаний, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время. Итак…- Во Владимире продолжается Первенство России по спорту глухих. Среди юношей 16-17 лет. Дисциплина - вольная борьба. Итоги подведут завтра.- Завтра же в Доброграде стартуют трехдневные соревнования Кубка региона по спортивному туризму на призы губернатора Владимирской области. Участники - девочки и мальчики, юниорки и юниоры. Для мужчин и женщин подготовлена отдельная дистанция - пешеходная.- А восьмого апреля Вязники примут Кубок области по рукопашному бою.Всем удачи и пусть победит сильнейший!