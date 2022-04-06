Скончался российский политический деятель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С именем Владимира Вольфовича тесно связана не только деятельность Либерально-демократической партии, но и ряд публичных скандалов. Некоторые из его громких высказываний и потасовок сложно забыть даже спустя много лет.

Скончалсяроссийский политический деятель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С именем Владимира Вольфовича тесно связана не только деятельность Либерально-демократической партии, но и ряд публичных скандалов. Некоторые из его громких высказываний и потасовок сложно забыть даже спустя много лет.Окатил соком НемцоваОдин из первых скандальных случаев с участием Владимира Вольфовича произошел еще в середине 90-х. Во время съемок программы "Один на один" политик окатил сидящего напротив Бориса Немцова, на тот момент губернатора Нижегородской области, апельсиновым соком. Выйдя из себя окончательно, лидер ЛДПР запустил в оппонента еще и стакан, а тот облил его в ответ. Передачу прервали под безудержные крики.Оттаскал за волосы ТишковскуюПерепалка с Немцовым – не единственная скандальная история, приключившаяся с Жириновским в лихие 90-е. Примерно в то же время лидер ЛДПР угодил в драку на одном из пленарных заседаний. Определить, кто начал первый, теперь практически невозможно – в потасовке участвовали сразу несколько политиков. Однако больше всех отличился Владимир Вольфович, буквально оттаскавший за волосы депутата Евгению Тишковскую.Сейчас, спустя много лет, Жириновский утверждает, что ничего такого не было. По словам политика, он просто пытался оттянуть женщину, которая влезла в мужскую драку и по причинным местам.Пригрозил президенту СШАВ 2003 году скандальные выходки Владимира Жириновского вышли уже на мировую арену. Политик записал видеообращение к действующему на тот момент президенту США Джорджу Бушу и раскритиковал идею нападения на Ирак. В своих выражениях Владимир Вольфович, как обычно, не стеснялся. Вдобавок к обвинениям в Буша полетела нецензурная брань, угрозы и самые печальные прогнозы. Например, о том, что Багдад "станет его могилой".Оскорбил ПугачевуЕще один из самых громких скандалов с участием политика прогремел в 2012 году. Владимир Жириновский участвовал в дебатах в рамках передачи "Поединок" и вступил в перепалку с Аллой Пугачевой, находящейся в студии. Певица упрекнула лидера ЛДПР в том, что он ведет себя по-хамски, а тот буквально втоптал ее в грязь, наговорив кучу обидных слов. В ответ Алла Борисовна назвала его "позором России".Подрался с простым народомВ 2018 году Владимир Вольфович стал участником потасовки на несанкционированном митинге в Москве. Скандальный ролик драки политического деятеля с одним из митингующих наделал немало шуму, а мнение общественности разделилось. Некоторые поддержали лидера ЛДПР, который вспылил после оскорблений в его сторону, а кто-то раскритиковал Жириновского за неподобающее политику поведение.