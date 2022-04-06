Их буквально бросают в самые горящие точки. Под Владимиром, на аэродроме Семязино прошли учения...

Их буквально бросают в самые горящие точки. Под Владимиром, на аэродроме "Семязино" прошли учения "лесного спецназа" из Авиалесоохраны. Репортаж Артём Яковенко.С первого взгляда может показаться, что это десантники, которые браво бросаются в тыл врага. Только их враг - это лесные пожары. Сотрудники авиалесоохраны готовятся к скорым выброскам в самые труднодоступные лесные чащи. Спасать природу будет и Арман Вальков. Он, как и остальные тридцать курсантов, приехал из Архангельской области. Рассказывает, что по профессии он электрик, но работа показалась слишком скучной, поэтому подался в ряды огнеборцев. Чуть больше двух недель в учебке - и вот первые прыжки с километровой высоты.Арман Вальков, курсант авиационного учебного центра Авиалесоохраны:- Просто такой адреналин. Такой адреналин. Сегодня, конечно, такая погода... Летишь, вроде невесомость поймал, потом резко вниз, сразу же сердце вверх поднимется, потом резко тормозишь - и вся жизнь уходит в пятки.Чтобы знать, куда приземляться, инструктор раскидывает вот такие яркие спецсредства. Они имитируют очаг возгорания. В процессе полёта раскрываются, и молодым птенцам нужно приземлиться как можно ближе к "огню".Чтобы раскрыть парашют, у парней есть только три секунды. Не больше, не меньше. Чуть зазевался и... Конечно, не разбился, специальный механизм откроет ранец автоматически, но инструктор за это не похвалит. К слову, один из кураторов - Эрик Лисов с земли подсказывает будущим пожарным, как вести себя в воздухе. По его словам, несмотря на неопытность, ребята не совершают критических ошибок.Эрик Лисов, инструктор приволжского авиаотделения ФБУ авиалесоохраны:- В принципе, они подготовлены неплохо, но практические прыжки - это другое. Поэтому мне самому приходится немного нервничать.А не нервничать - не получается. Инструкторы готовят молодых курсантов спасать жизни. Буквально через пару недель они могут столкнуться с реальной опасностью.Олег Зверев, начальник отдела средств десантирования, радиосвязи и лесопожарного оборудования парашютнодесантной пожарной службы ФБУ авиалесоохраны:- В случае обнаружения очага возгорания, ещё не как такового пожара огромного, только очага. И сразу же летчик-наблюдатель принимает решение, если есть необходимость - высаживает парашютистов-пожарных в месте со средствами пожаротушения, и, пока пожар не принял угрожающие размеры, парашютисты такие термоточки или очаги возгорания ликвидируют на малых площадях.Учения продолжатся до 9 апреля. Потом курсанты вернутся в Архангельскую область, где их распределят по разным гарнизонам. Именно там ощущается нехватка "лесного десанта", в отличие, например, от тридцать третьего региона. По прогнозам синоптиков, уже в апреле нас ждет аномальная жара. Так что практика "в боевых условиях", скорее всего, не заставит себя долго ждать.Артём Яковенко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»