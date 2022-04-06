Проблемы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС сегодня на личном приеме обсудил председатель...

Проблемы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС сегодня на личном приеме обсудил председатель Заксобрания Владимир Киселев.Чернобыльцы пожаловались на большие очереди в санатории и отсутствие возможности бесплатно добраться до места лечения.Молодая мама попросила спикера облпарламента помочь с организацией закупок спецсистем круглосуточного мониторинга уровня сахара для маленьких пациентов. Эти устройства позволяют следить за болезнью в динамике и своевременно принимать лекарства.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- За счет перераспределения денежных средств полоски тоже оставить, а частично приобретать вот эти системы. Возможно будет решить вот этот вопрос хотя бы частично. А на следующий год, возможно, мы сможем запланировать уже свои бюджетные средства.