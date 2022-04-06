В армию призовут более 1500 новобранцев.

Более 1500 тысяч призывников из Владимирской области отправятся служить в армию. При этом срочники не будут направляться в какие-либо горячие точки. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Отправка рекрутов начнётся с 20 мая. В основном они попадут в воинские части Западного военного округа. Более 10 новобранцев отправятся в Президентский полк, небольшая часть уедет в ВМФ и ВКС.«Порядка 25% солдат пройдут через учебные подразделения», − сообщил военный комиссар региона Олег Кувшинов.Для минимизации риска заражения коронавирусом в военкоматы поставлено более 48 тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости, более 2,5 тысяч тест систем. Соблюдается режим проветривания и санобработки. Учреждения обеспечены бесконтактными термометрами и бактерицидными лампами.