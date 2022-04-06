Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а так же в ограничении конкуренции.
По версии...
Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а так же в ограничении конкуренции.
По версии следствия, в 2020-ом году, при проведении торгов на строительство Рпенского проезда, Годунин, занимавший на тот момент должность заместителя главы региона обеспечил победу государственного предприятия ДСУ-3. Компания-конкурент из Санкт-Петербурга по договоренности с Годуниным, отказалась снижать цену контракта, взамен получив договор субподряда. Уголовное дело расследовалось региональным управлением следственного комитета. Рассматривать его будет Октябрьский районный суд.
Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области:
- Незаконные действия обвиняемых повлекли для ДСУ 3 дохода в особо крупном размере в сумме двух миллиардов рублей из которых фактически уже перечислили более семисот миллионов рублей, а так же причинили имущественный ущерб государству на сумму более десяти миллионов рублей. Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.