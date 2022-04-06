Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а так же в ограничении конкуренции. По версии...

Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а так же в ограничении конкуренции.По версии следствия, в 2020-ом году, при проведении торгов на строительство Рпенского проезда, Годунин, занимавший на тот момент должность заместителя главы региона обеспечил победу государственного предприятия ДСУ-3. Компания-конкурент из Санкт-Петербурга по договоренности с Годуниным, отказалась снижать цену контракта, взамен получив договор субподряда. Уголовное дело расследовалось региональным управлением следственного комитета. Рассматривать его будет Октябрьский районный суд.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области:- Незаконные действия обвиняемых повлекли для ДСУ 3 дохода в особо крупном размере в сумме двух миллиардов рублей из которых фактически уже перечислили более семисот миллионов рублей, а так же причинили имущественный ущерб государству на сумму более десяти миллионов рублей. Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.