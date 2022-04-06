Реконструкцию Фатьяновского парка в Вязниках планируют завершить ко Всероссийскому фатьяновскому...

Реконструкцию Фатьяновского парка в Вязниках планируют завершить ко Всероссийскому фатьяновскому фестивалю, который пройдет в июле. Об этом сегодня заявили на заседании ведомственной комиссии при губернаторе.Строительство идет в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Сегодня выполнено порядка 81 процента от запланированных работ. Потрачено более 50 миллионов бюджетных средств.Еще один важный объект нацпроекта - набережная в Гороховце. Это тематический проект, предусматривающий установку модели десантного судна, выпускавшегося в городе во время Великой Отечественной. На набережной также должны появиться смотровые и спортивные площадки и эко-тропа. На проект выделено почти 100 миллионов рублей.Игорь Соловьев, заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района:- В соответствии с графиками, которые Минстрой согласовал, завершили разработку проектной документации по реализации нашего проекта. И в настоящее время идут работы по направлению всего этого на торги для реализации.