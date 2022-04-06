«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi, построенные во Владимирской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Первое место по количеству сессий и трафику за ..

«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi, построенные во Владимирской области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Первое место по количеству сессий и трафику за шесть месяцев (сентябрь 2021-март 2022) принадлежит деревне Осинки Меленковского района, второе – у села Богослово Суздальского района, третье – у деревни Конаково Меленковского района. Свыше 35 % всех абонентов используют точки доступа Wi-Fi на постоянной основе, не реже одного раза в месяц. Средняя продолжительность одной сессии за последние полгода выросла в четыре раза.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«С момента завершения стройки по программе УЦН во Владимирской области прошло три года. Жители 162 населенных пунктов региона получили доступ в Сеть. А вместе с ним появилась и возможность получать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. По нашей статистике, все больше жителей регулярно используют точки Wi-Fi, а средняя продолжительность сессий растет раз от раза. Так, если в сентябре прошлого года длительность их составляла около 280 минут в месяц, то в феврале текущего года была уже более 1120 минут».Денис Володин, житель Меленковского района Владимирской области:«Хорошая связь — важнейшее условие для того, чтобы люди оставались жить на селе. Ведь это не только общение, но и доступ к огромному количеству дистанционных услуг, включая медицинские и образовательные. Это дополнительный шанс найти работу, устроившись удаленно в какую-нибудь городскую компанию. Для моей семьи, где старший сын — студент, младший — школьник, связь критически важна. Жена занимается рукоделием и продает свои поделки через интернет. Да и многие сельчане предлагают излишки своей сельхозпродукции на онлайн-площадках. Поэтому пользуемся связью Wi-Fi на постоянной основе и уже не представляем, что было бы как-то иначе».Для того, чтобы выйти в Сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: по СМС или с помощью подтвержденной учетной записи единого портала государственных услуг (). Бесплатный телефон для справок 8 800 301 00 35.