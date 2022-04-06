В декабре прошлого года на 78 км трассы «Владимир-Муром» при объезде упавшего на проезжую часть дерева мужчина столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии он получил телесные повреждения. Стоимость ремонта машины превысила миллион рублей.

С администрации Судогодского района требуют более миллиона рублей за ДТП, которое произошло из-за падения дерева на дорогу. Об этом сообщили в Муромском городском суде.В декабре прошлого года на 78 км трассы «Владимир-Муром» при объезде упавшего на проезжую часть дерева мужчина столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии он получил телесные повреждения. Стоимость ремонта машины превысила миллион рублей.«Истец считает, что чиновники обязаны обеспечивать безопасность дорожного движения всеми возможными способами, а также контролировать состояние дорог. Кроме стоимости восстановления транспортного средства, он требует взыскать с властей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей», - пояснили в облсуде.Назначена подготовка к судебному разбирательству.