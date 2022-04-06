В Сети набирает популярность милое видео, на кадрах которого шаловливый любимец полицейского участка.

В Сети набирает популярность милое видео, на кадрах которого шаловливый любимец полицейского участка.Сложно представить, как тяжело порой работать полицейским. Поэтому без пушистого помощника жить было бы еще хуже. С первого взгляда может показаться, что животное просто мешает делать работу, но сами полицейские уверяют, кот скрашивает их будни."Этот кот – самый важный работник полицейского участка. Его зовут Капитан, и он отлично справляется со своими задачами. Напоминает полицейским о перерывах, проверяет, чтобы все хорошо работали. И самое главное, радует полицейских и посетителей участка. Ведь люди обращаются в полицию, когда случается что-то плохое. А непоседливый рыжий кот помогает снять напряжение", – говорится на кадрах видео.