6 апреля знаменитому актеру Станиславу Любшину исполняется 89 лет. Чтобы обрести свое призвание и настоящую любовь, артисту пришлось пройти нелегкий путь. Попытка найти себя в актерской профессии стала для него риском, а близкую по духу женщину он встретил только в 60 лет, когда уже почти полвека был женат на другой.

6 апреля знаменитому актеру Станиславу Любшину исполняется 89 лет. Чтобы обрести свое призвание и настоящую любовь, артисту пришлось пройти нелегкий путь. Попытка найти себя в актерской профессии стала для него риском, а близкую по духу женщину он встретил только в 60 лет, когда уже почти полвека был женат на другой.Станислав Любшин родился в 1933 году и вырос в семье простых работников сельского хозяйства. Родители и подумать не могли, что их сын решит стать актером, ведь после школы он продолжил учебу в сварочном техникуме. Все изменилось обычным днем, когда семья собралась у телевизора.На экране появился советский певец Иван Козловский, стоявший во главе целого хора. Именно тогда Любшин объявил родителям о своих планах поступить в театральный. Отец будущего артиста ответил, что идти стоит только для того, чтобы стать как Козловский, а если нет – не стоит даже пытаться. Это наставление Любшин запомнил на долгие годы.Гарантировать успех Станислав Андреевич не мог, однако решил рискнуть. И не зря. В Щепкинское училище Любшин поступил с первой же попытки и вскоре стал одним из лучших на своем курсе. Сниматься в кино актер начал еще студентом, но первые роли не принесли ему известности. Только спустя несколько лет, сыграв в фильме "Меч и щит", артист проснулся знаменитым на весь Союз. Станислав Андреевич исполнил более 100 ролей, получил звание Народного артиста и даже снял собственный фильм. Как и мечтал его отец, Любшин стал одним из ведущих актеров страны.В личной жизни Станиславу Любшину повезло не меньше, чем в карьере. В первый раз он связал себя узами брака еще студентом – его женой стала учащаяся сельхозакадемииСветлана. Вскоре после свадьбы у супругов родился сын Юрий, а спустя девять лет появился Василий. К 60 годам у Любшина было все: успех и востребованность в профессии, два взрослых сына, связавших жизнь с кинематографом, и 40 лет брака с верной женой. Казалось, лучше быть уже не может, однако он встретил новую любовь.В одной из рабочих поездок Станислав Андреевич познакомился с 20-летней журналисткой Ириной Корнеевой и тут же влюбился. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте и брак актера, в Москву они вернулись уже вместе. Разводиться с супругой после стольких лет было нелегко, к тому же, в новый союз артиста никто не верил. Многие ждали, что неравный брак Любшина распадется и обвиняли его избранницу в корысти, а они просто жили вместе, не отвечая на злые домыслы.Рядом с молодой женой актер отметил 70-летний и 80-летний юбилеи, оправился после серьезных проблем со здоровьем и почувствовал себя моложе. Ирина была рядом, когда Станислав Андреевич перенес инсульт и доказала свою любовь и верность постоянной заботой. Супруги вместе уже почти 30 лет.