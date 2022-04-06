Планируется производить около 15 миллионов метров труб в год.

Планируется производить около 15 миллионов метров труб в год.Сейчас экономика России перестраивается в условиях введения санкций со стороны Запада. И делает это успешно. Несмотря на ограничение поставок с Запада и США, российские производства справляются с нагрузкой и даже разворачивают новые линейки продукции. В таких условиях товары российского производства особенно востребованы и ценны.Группа "Полипластик" начала производить в Москве трубы полностью из российского сырья. Речь идет о термостойком полиэтилене PE-RT, который можно использовать при создании систем теплых полов и радиаторного отопления. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Он отметил, что компания "Полипластик" намерена каждый год производить около 15 миллионов метров труб. Сейчас уже произведен ввод линейки труб для создания теплых полов. Первые партии запущены в конвейер. В ближайшее время начнется производство труб для радиаторного отопления.Речь идет об изготовлении труб для разного предназначения. Это однослойные и пятислойные трубы, которые устойчивы к перепадам температур. Продукцию делают из полимерных гранул, которые на завод привозят российские производители.Небольшое количество импортного сырья используется в качестве клея при создании многослойных труб. В общем объеме материалов его доля не превышает двух процентов, и оно находится в постоянном доступе на рынке.