Учреждению исполняется 5 лет.

Александр Авдеев ответит на «Сто вопросов взрослому». Мероприятие пройдёт в рамках празднования пятилетия со дня создания владимирского детского технопарка «Кванториум-33». Губернатор поздравит с первым юбилеем педагогов и учеников учреждения.Напомним, что технопарк оснащён высокотехнологичным оборудованием и нацелен на выявление талантливых детей. Специалисты занимаются с ребятами естественнонаучной и инженерно-технической деятельностью, а также разработкой, тестированием и внедрением инновационных технологий и идей.«Занятия бесплатны для всех», - уточнили в пресс-службе главы региона.В кванториуме открыты шесть направлений: аэро- и биотехнологии, виртуальная и дополненная реальность, промышленный дизайн, робототехника и медиажурналистика.