В мае все любители наблюдений за звездным небом ждет астрономический подарок - парад планет. Они...

В мае все любители наблюдений за звездным небом ждет астрономический подарок - парад планет. Они уже начали выстраиваться, потому полюбоваться завораживающим явлением можно прямо сегодня.С этого дня Венера, Марс и Сатурн начинают активно располагаться западнее Солнца. Увидеть планетное трио можно за 30-40 минут до рассвета. Ну, а в мае к ним присоединится Юпитер. И условия наблюдений улучшатся. Но при любой погоде узнать больше о параде планет можно во Владимирском планетарии. Так, сегодня в 14 часов там состоится сеанс "Что у нас над головой?".