Из общежития ВлГУ эвакуировали 250 человек из-за пожара. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит возгорание в комнате

Из общежития ВлГУ эвакуировали 250 человек из-за пожара. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит возгорание в комнате на 6 этаже. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. В результате пожара сгорели постельные принадлежности. Никто не пострадал. В качестве предварительной причины пожара дознаватели МЧС России рассматривают короткое