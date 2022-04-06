Он фиктивно трудоустроил человека на работу.

В Петушинском районе директора МУП «Инфраструктура и сервис» обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудника. На руководителя завели уголовное дело о хищении почти 100 тысяч рублей.Глава учреждения оформил мужчину на должность работника по комплексному оборудованию. Его зарплата составляла 7 338 рублей, надбавка - 5 136 рублей в месяц. За апрель-ноябрь 2020 года ему начислили 97 тысяч рублей.По версии следствия, деньги присвоил директор.Следком завёл уголовное дело по статьям о служебном подлоге и хищении. Подозреваемому грозит реальный срок.